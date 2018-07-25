Pakistan’da seçim günü patlama: 28 ölü, 30 yaralı

Pakistan'da bugün 105 milyonu aşkın seçmen, ülkede 5 yıl yasama görevini yürütecek Pakistan Ulusal Meclisi (NA) ve eyalet meclislerinin seçimi için oy kullanmaya başladı.

Yerel basındaki haberlere göre, polis, Belucistan'ın başkenti Kuetta'da intihar saldırısı düzenlemek üzere oy kullanma merkezine girmek isteyen bir kişinin, güvenlik görevlileri tarafından engellenince üzerindeki patlayıcıları infilak ettirdiğini açıkladı.

Seçmenlerin oluşturduğu uzun kuyruk yakınında düzenlenen saldırıda 28 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı belirtildi.

Kuetta Emniyet Müdürü Abdülrezzak Çeema, gazetecilere yaptığı açıklamada, ölenlerden 5'inin polis memuru olduğunu söyledi.

Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olması nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Yaklaşık 100 parti ve ittifakı katılıyor

Pakistan'da yaklaşık 100 parti ve ittifakın katılacağı seçimde üç parti ve bir ittifak ön plana çıkıyor.

Hapiste bulunan Navaz Şerif liderliğindeki PML-N partisi 2013'te iktidara gelmişti.

Daha önce askeri darbeyle düşürülen parti, geçen sene siyasi baskılarla iktidardan uzaklaştırılmıştı.

Siyasi partilere yönelik Temmuz ayı boyunca yaşanan terör saldırıları ülkede seçim güvenliğini de gündeme getirdi.Seçim güvenliğini sağlamak üzere ülke genelinde 300 bin asker görevlendirildi.

Kaynak: TRT Haber, AA