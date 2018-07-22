Pakistan'da saldırıya uğrayan milletvekili adayı öldü

Pakistan Hayber Pahtunhva'da seçim çalışması yaparken meydana gelen bombalı saldırıda yaralanan Hayber Pahtunhva eyalet meclisi üyesi adayı ve eyalet eski Tarım Bakanı İkramullah Gandapur, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Polis yetkilisi Manzur Afridi, saldırıda en az 8-10 kilogram patlayıcı kullanıldığını, Gandapur ve korumasının kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini söyledi.

Afridi, Gandapur'un şoförünün olay yerinde hayatını kaybettiğini hatırlatarak, saldırıda 6 kişinin de yaralandığını belirtti.

Gandapur'un kardeşi Israrullah Gandapur da 2013'teki intihar saldırısında hayatını kaybetmişti.

Durrani'ye ikinci saldırı

Gün içinde meydana gelen ikinci saldırıda ise, hedefte bu ay konvoyuna bombalı saldırı düzenlenen İslam Ulema Camiası Partisi'nin (JUI-F) önde gelen isimlerinden Ekrem Han Durrani vardı.

Polis kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, Bannu kentinin Basia bölgesindeki mitinge giden Durrani'nin aracına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı. Hızla olay yerinden uzaklaştırılan aracın içindeki Durrani, olaydan yara almadan kurtuldu.

Durrani, 13 Temmuz'da konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıdan da yara almadan kurtulmuş, 4 kişi ise hayatını kaybetmişti.

Bombalı saldırının ardından gazetecilere açıklama yapan Durrani, miting sona erdikten sonra bindiği aracının çevresi partililerce çevriliyken patlamanın yaşandığını belirterek, güvenlik güçlerinin daha önce kendisini tehditler konusunda uyardığını söylemişti.

Durrani ve Gandapur'a yapılan saldırıları henüz üstlenen olmadı.

Mitinglere saldırılar artıyor

Pakistan'da ay başından bu yana mitinglere ve parti ofislerine düzenlenen saldırı sayısı 9'a yükseldi.

Temmuz ayında Belucistan Avami Partisi (BAP) ve PTI'nın birer seçim bürosu saldırıya uğradı. Saldırılarda toplam 12 kişi yaralandı.

Milletvekillerini hedef alan ilk saldırı ise 10 Temmuz'da yaşandı. Peşaver'de düzenlenen intihar saldırısında Avami Halk Partisi (ANP) milletvekili adayı Harun Bilur'un da aralarında olduğu 20 kişi hayatını kaybetti.

Birkaç gün arayla yaşanan ikinci saldırıda da, aralarında Muttahida Meclis-i Amal Partisi (Birleşik Eylem Konseyi-MMA) milletvekili adayı Malik Şirin Han'ın da olduğu 7 kişi yaralandı.

En kanlı eylem ise 13 Temmuz'da Mastung'da yaşandı. Mitinge düzenlenen intihar saldırısında BAP milletvekili adayı Siraj Raisani ile birlikte 150 kişi hayatını kaybetti.

Diğer saldırılar ANP'den aday Davut Han Açakzay'ın kaldığı otele, Pakistan Müslüman Ligi-Navaz'ın (PML-N) adayı Şeyh Aftab Ahmed ve Ali Musa'nın konvoyuna düzenlendi. Adaylar bu saldırılardan yara almadan kurtuldu.

Kaynak: AA