  • 05 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Pakistan'da petrol tankeri faciasında ölü sayısı 212'ye yükseldi

Pakistan'da petrol tankeri faciasında ölü sayısı 212'ye yükseldi

Pakistan'da petrol tankerinin devrilerek alev alması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 212’ye yükseldi.

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Pakistanda petrol tankeri faciasında ölü sayısı 212ye yükseldi

Pakistan'da petrol tankerinin devrilerek alev alması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 212’ye çıktı.

Yetkililer, Bahavalpur kenti yakınlarında 25 Haziran'da meydana gelen kazada ağır yaralanan 22 kişinin daha hayatını kaybettiğini, ölü sayısının 212’ye yükseldiğini bildirdi.

Yaralıların çoğunun durumunun kritik olması nedeniyle ölü sayısının artabileceğinden endişe ediliyor.

Kazanın aracın lastiğinin patlaması sonucu meydana geldiği açıklanmıştı. Çevre köylerden çok sayıda kişi, devrilen tankerden sızan petrolden alabilmek için akın etmiş, tankerin yanmaya başlaması sonucu alevler içinde kalmıştı.

Görgü tanıkları, yangının köylülerden birinin sigarasını yakmasıyla başladığını aktarmıştı.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu kontrol altına alınan yangında 6 otomobil ve 12 motosiklet de kullanılamaz hale gelmişti.

Etiketler: Pakistan, petrol tankeri
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