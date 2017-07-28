Pakistan'da partisi Şerif'in yerine aday gösterecek

Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'in yargı kararıyla görevden uzaklaştırılmasının ardından Pakistan Müslüman Birliği-Navaz (PML-N) partisinin üst düzey yetkilileri basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında konuşan PML-N liderlerinden Ahsan İkbal, parlamento çoğunluğuna sahip partinin, yeni başbakan adayını kısa sürede açıklayacağını ifade etti.

Toplantıda Anayasa Mahkemesinin kararına ilişkin teknik konular üzerinde duran liderler, kararın ayrıntılı olarak inceleneceğini ve buna göre adımlar atılacağını vurguladı.

PML-N üst düzey yetkilileri, genel seçimlerin planlandığı gibi 2018'de yapılacağını, erkene alınmasını kesinlikle gündemde olmadığını belirtti.

Pakistan'da Başbakan Şerif'in görevden uzaklaştırılması kararı

Bundan sonraki süreç

İktidardaki PML-N partisinin bundan sonraki süreçte yeni başbakanı belirlemesi bekleniyor. Yeni başbakanının, 342 kişilik Ulusal Mecliste koalisyon ortaklarıyla 209 koltuğa sahip PML-N'den seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Şerif'ten sonra görevi devralacak başbakan adayları arasında öne çıkan isimler arasında Pencap Eyaleti Başbakanı Şahbaz Şerif, İçişleri Bakanı Çodri Nisar Ali Han, Savunma Bakanı Havaca Muhammed Asif ve Ulusal Meclis sözcüsü Serdar Ayaz Sadik bulunuyor.

Her ne kadar muhalefet partilerinin başbakanlık koltuğuna aday gösterme hakkı bulunsa da muhalif bir ismin başbakanlığa seçilme ihtimali son derece düşük.

Yeni başbakan için oylamanın gelecek günlerde yapılması bekleniyor.

Navaz Şerif kimdir?

Şerif, ülkenin en önde gelen sanayici ailelerinden birinin oğlu olarak 1949 yılında Lahor'da dünyaya geldi. Bugün Pakistan'ın en büyük ikinci holdingi olarak kabul edilen İttifak Holding, Şerif ailesine ait.

Şerif, Government College of Lahore'da lisans eğitiminin ardından yine Lahor'da bulunan Pencap Üniversitesi'nde hukuk yüksek lisansı yaptı.

Pakistanlı siyasetçi, daha önce iki kez başbakan seçilmiş, ilk başbakanlık dönemini 1 Kasım 1990 -18 Temmuz 1993 arasında, ikinci dönemini 17 Şubat 1997 ile 12 Ekim 1999 arasında yapmıştı. Navaz Şerif, 5 Haziran 2013 tarihinde 3. kez başbakan olmuştu.

PML-N lideri Şerif, 1998'de Hindistan'ın nükleer testlerine tepki olarak nükleer denemelere imza atmış, Kargil Savaşı sırasında Hindistan'a karşı tutumuyla dikkat çekmiş ve General Pervez Müşerref'in yaptığı darbeyle görev süresi dolmadan iktidardan düşürülmüştü.