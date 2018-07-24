Pakistan'da eski Başbakan Şerif'in destekçileri sokağa döküldü

Pakistan'ın Pencap eyaletinde dün gece başlayan protestolar, gece yarısından sonra da devam etti.

Pakistan Müslüman Ligi'nin (PML-N) Ravalpindi'den milletvekili adayı Hanif Abbasi'nin ömür boyu hapse mahkum edilmesini protesto eden göstericiler, mahkeme aleyhinde sloganlar attı.

Protestocular, İslamabad Yüksek Mahkemesi Başyargıcı Şevket Aziz Sıddıki'nin "Bir istihbarat yetkilisi, mahkememizin yargıçlarından birine yaklaşarak 'Navaz Şerif ve kızının genel seçimler öncesinde dışarı çıkmasına izin vermeyeceğiz' dedi" iddiası nedeniyle Servislerarası İstihbarat Kurumu'nu da (ISI) protesto etti.

Pakistan ordusundan soruşturma talebi

Pakistan ordusu, Sıddıki'nin bu iddiaları üzerine soruşturma başlatılmasını istedi.

Siyaset Uzmanı Ayaz Hattak, yaptığı açıklamada "Daha önce benzeri görülmemiş bir protesto. İnsanlar artık iddialara ve kararlara karşı tepkilerini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Hak Navas Han da vatandaşların PML-N liderlerine yapılan haksızlıklardan duyduğu rahatsızlığı dile getirdiğini belirterek, "Pencap her zaman sağ partilerin ve orduya desteğin kalesi konumundaydı ancak ordunun seçime etki ettiği iddialarının sandık sonuçlarına negatif olarak yansıması bekleniyor" diye konuştu.

Ordudan 'adil seçim' açıklaması

Han, PML-N'in yeniden iktidara gelememesi durumunda ülkede ekonomik ve siyasi istikrarsızlık yaşanabileceğini ileri sürdü.

Pakistan'da partiler, orduyu Pakistan Tahrik-i İnsaf'ın (Pakistan Adalet Hareketi-PTI) kazanması için çalışmakla eleştiriyor.

Ordu Sözcüsü General Asıf Gaffur ise bu eleştirilere ordunun adil seçimlerin yapılması için çalıştığını söyleyerek yanıt verdi.

Gaffur, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Pakistan Seçim Komisyonu, Pakistan ordusunu, Anayasa'nın 220. ve 225. maddeleri uyarınca serbest, adil ve şeffaf bir seçime yardımcı olması için göreve çağırmıştır. Pakistan halkının demokratik haklarını güvenli ve özgür bir ortamda kullanabilmesi için görev üstlendik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA