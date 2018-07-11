Pakistan'da mitinge canlı bomba saldırısı: 12 ölü, 35 yaralı

Pakistan'da, Avami Ulusal Partisi'nin (ANP) mitingi sırasında bir saldırgan üzerindeki bombayı infilak ettirdi.

Saldırı sonucu, milletvekili adayı Harun Bilur da dahil 12 kişi öldü, 35 kişi de yaralandı. Yaralananlar arasında Bilur'un oğlunun da bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Patlamanın sebebi canlı bomba saldırısı

Peşaver polisi, Peşaver'in Yakatoot bölgesinde, Bilur'un seçmenleriyle buluştuğu sırada meydana gelen patlamanın bir canlı bomba saldırısından kaynaklandığını açıkladı.

Saldırının ardından ağır yaralanan Harun Bilur ve diğer yaralılar, bölgedeki bölgedeki Lady Reading Hastanesine kaldırıldı.

Hastane sözcüsü Zulfikar Babaheil, patlamada ağır yaralanan Bilur'un hastanede yaşamını yitirdiğini, bazı yaralıların durumunun ise ağır olduğunu söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Bilur'un babası Beşir Ahmet Bilur da Peşaver'de 2012'de düzenlenen bir parti toplantısı sırasında düzenlenen intihar saldırısında hayatını kaybetmiş, saldırıyı da Pakistan Taliban'ı üstlenmişti.

Kaynak: AA