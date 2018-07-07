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Pakistan'da mitinge bombalı saldırı: 7 yaralı

Pakistan'da Muttahida Meclis-i Amal Partisi milletvekili adayı Malik Şirin Han'ın mitingi sırasında meydana gelen patlamada Han dahil 7 kişi yaralandı.

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Pakistanda mitinge bombalı saldırı: 7 yaralı

Polis yetkilisi Hurram Raşid yaptığı açıklamada, Pakistan'ın kuzeybatısındaki Bannu şehrinde milletvekili adayı Malik Şirin Han'ın mitingi sırasında motosiklete yerleştirilmiş bombanın patlatıldığını söyledi.

Raşid, hedefin milletvekili adayının aracı olduğunu belirterek, "Kendisiyle birlikte yaralanan 7 kişi Bannu Hastanesine götürüldü. Şans eseri Han'ın sağlık durumu iyi." dedi.

Birleşik Eylem Konseyi Genel Başkanı Mevlana Fazlurrahman ve Cemaat-i İslami lideri Siraj-ul Hak, saldırıyı kınayan açıklamalar yayımladı. Fazlurrahman açıklamasında, adayların güvenliği için seçim kurullarının gerekli önlemleri alması çağrısı yaptı.

Kaynak: AA

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