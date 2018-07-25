  • 25 TEMMUZ 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 4.856
    EURO 5.68
  • BIST 92133.82
    ALTIN 191.553
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Pakistan'da milletvekili adayına bombalı saldırı

Pakistan'da milletvekili adayına bombalı saldırı

Pakistan'da Milli Müslüman Ligi'nin milletvekili adayı Faysal Nedim, seçim ofisine düzenlenen el bombalı saldırıda yaralandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Pakistanda milletvekili adayına bombalı saldırı

Pakistan'da emniyet yetkilisi Adil Çandio, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin Pakistan'ın güneyindeki Latifabad'da oy kullanma işleminin başlamasına saatler kala Milli Müslüman Ligi'nin (MML) milletvekili adayı Faysal Nedim'in ofisine el bombası attığını açıkladı.

Nedim ve şoförü ofise girdikleri sırada düzenlenen saldırıda yaralandı.
İkili, çevredeki hastanelere kaldırılırken sağlık durumlarıyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Polis, olay yerinden kaçan saldırganların yakalanması için operasyon başlattı.

Kaynak: AA

Etiketler: seçim ofisi, Pakistan, faysal nedim
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER