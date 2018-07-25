Pakistan'da milletvekili adayına bombalı saldırı

Pakistan'da emniyet yetkilisi Adil Çandio, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin Pakistan'ın güneyindeki Latifabad'da oy kullanma işleminin başlamasına saatler kala Milli Müslüman Ligi'nin (MML) milletvekili adayı Faysal Nedim'in ofisine el bombası attığını açıkladı.

Nedim ve şoförü ofise girdikleri sırada düzenlenen saldırıda yaralandı.

İkili, çevredeki hastanelere kaldırılırken sağlık durumlarıyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Polis, olay yerinden kaçan saldırganların yakalanması için operasyon başlattı.

Kaynak: AA