Pakistan'da madende patlama: 23 ölü

Belucistan eyaletinin başkenti Kuetta'daki bir kömür madeninde dün gece meydana gelen metan gazı patlamasına ilişkin açıklama yapan maden müfettişi İftihar Ahmet, göçük oluşan iki farklı noktanın birinden dünkü kurtarma çalışmaları sonucunda 16 madencinin cansız bedenine ulaşıldığını kaydetti.

Bugün de devam eden kurtarma faaliyetlerinde 7 madencinin daha cesedinin tespit edildiğini belirten Ahmet, çalışmaların sona erdiğini söyledi.

Pakistan medyasında yer alan haberlere göre, patlama yaşandığı vardiya saatinde madende 25 ila 30 işçi bulunuyordu.

Kuetta'daki madenlerde gerekli güvenlik tedbirleri alınmadığı için sık sık kazalar yaşanıyor.

Kaynak: AA