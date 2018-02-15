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Buradasınız : » » Pakistan'da kediye sembolik "türbe" yapıldı

Pakistan'da kediye sembolik "türbe" yapıldı

Pakistan'da 17. yüzyılda yaşamış komutan Pir Gaji Şah'ın kedisi için sembolik "türbe" inşa edildi.

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Pakistanda kediye sembolik &quot;türbe&quot; yapıldı

Express Tribune gazetesindeki habere göre, ülkenin güneydeki Sind eyaletine bağlı Dadu şehri kırsalında, Pir Gaji Şah'ın kedisi için türbe yapıldı.

Her gün onlarca kişi Pir Gaji Şah'ın çok sevdiği kedisinin türbesine giderek dua ediyor.

Gaji Şah'ın türbesinin bekçiliğini yapan Manzur Hüseyin Koso, bölge halkı tarafından dini lider olarak kabul edilen Şah'ın aynı zamanda Sind eyaletinin "işgalcilere" karşı savunmasında da komutanlık yaptığını belirtti.

Koso, "Gaji Şah'ı ve ona yakın olan her şeyi çok seviyoruz. Ancak bazı insanlar uyarmamıza rağmen cahillikten ve bilinçsizlikten dolayı kedinin mezarı önünde eğiliyorlar." dedi.

Araştırmacı yazar Aziz Kingrani ise Gaji Şah'ın dönemin hükümdarı tarafından Sind ile Belucistan eyaletleri arasındaki sınırı korumakla görevlendirilmiş bir komutan olduğunu ama evliya olmadığını söyledi.

Kingrani, "Gaji Şah bölgenin savunmasında önemli hizmetleri oldu. Hayatını bölgenin korunmasına adayan Şah, işgalcilerle girdiği savaşta yaşamını yitirdi. Bölge halkı da bu önemli komutana saygı duymaya başladı." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: türbe, Pir Gaji Şah, Pakistan, kedi
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