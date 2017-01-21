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Pakistan'da bombalı saldırı: 7 ölü, 60'dan fazla yaralı

Pakistan'ın Afganistan sınırında Aşiretler Bölgesi'ndeki bir pazar yerinde düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 60'dan fazla kişi yaralandı.

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Pakistanda bombalı saldırı: 7 ölü, 60dan fazla yaralı

Pakistan'ın Afganistan sınırında Aşiretler Bölgesi'ndeki bir pazar yerinde düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 60'dan fazla kişi yaralandı.

Pakistanlı sağlık görevlisi Sabir Hüseyin, Paraçinar'da sebze-meyve pazarında düzenlenen bombalı saldırıda en az 7 kişinin öldüğünü, tedavi altına alınan 60'dan fazla yaralıdan birçoğunun durumlarının ağır olduğunu ve ölü sayısının artmasından endişe edildiğini söyledi.

Hükümet yetkilisi Şadid Han da saldırının pazarın kalabalık olduğu bir saatte meydana geldiğini, olayın soruşturulduğunu açıkladı.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Aşiretler Bölgesi Kurram'ın en büyük kenti Paraçinar'ın, son yıllarda militanların faaliyetlerine sahne olduğu, ordunun geçmişte burada büyük bir operasyon düzenlediği ifade ediliyor. 

Etiketler: Pakistan, aşiretler bölgesi
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