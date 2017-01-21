  • 21 OCAK 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.769
    EURO 4.033
  • BIST 83067.15
    ALTIN 146.275
Buradasınız : » » Pakistan'da bombalı saldırı: 20 ölü, 40'dan fazla yaralı

Pakistan'da bombalı saldırı: 20 ölü, 40'dan fazla yaralı

Pakistan'ın Afganistan sınırında Aşiretler Bölgesi'ndeki bir pazar yerinde düzenlenen bombalı saldırıda 20 kişi öldü, 40'ın üzerinde kişi yaralandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Pakistanda bombalı saldırı: 20 ölü, 40dan fazla yaralı

Pakistan'ın Afganistan sınırında Aşiretler Bölgesi'ndeki bir pazar yerinde düzenlenen bombalı saldırıda 20 kişi öldü, 40'ın üzerinde kişi yaralandı.

Pakistan ordusunun sözcüsü Tümgeneral Asıf Gafur, Paraçinar'da sebze-meyve pazarında bir çuvalın altına yerleştirilen bombanın uzaktan kumandayla patlatılması sonucu 20 kişinin hayatını kaybettiğini, 40'ın üzerinde kişinin yaralandığını açıkladı.

Gafur, yaralılardan birçoğunun durumlarının ağır olduğunu, bölgedeki hastanede ekipman ve doktor sıkıntısı nedeniyle bazı hastaların askeri helikopterlerle Peşaver'e taşındığını bildirdi.

Askeri helikopterlerin destek verdiği ordu birliklerinin de saldırı sonrası yürütülen çalışmalara katılmak üzere bölgeye yönlendirildiği belirtildi.

Pakistan İçişleri Bakanlığı istatistiklerine göre, 2014 yılı haziran ayından bu yana çoğunluğu Kuzey Veziristan ve Kiber bölgesinde çıkan çatışmalarda ve düzenlenen operasyonlarda, terörist olduğundan şüphelenilen 4 bin 500 kişi öldü, 500'ü aşkın asker hayatını kaybetti. AA

Etiketler: Pakistan, aşiretler bölgesi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER