Pakistan'da bombalı saldırı: 11 ölü

Pakistan Ordusu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kabal bölgesindeki Swat Vadisi'nde bir intihar eylemcisi üzerindeki bombayı askerlerin egzersiz yaptığı alanda patlattı.

İntihar saldırısında 11 asker hayatını kaybetti, 13 asker de yaralandı.

Başbakan Şahid Hakan Abbasi, yayımladığı açıklamada, saldırıyı kınayarak, hayatını kaybeden askerler için büyük üzüntü duyduğunu dile getirdi.

Swat Vadisi, 2007-2009 tarihleri arasında TTP'nin denetiminde kalmıştı. Pakistan ordusu 2009'da düzenlediği ve 2 ay süren operasyonda bölgeyi militanlardan temizlemişti.

Tahrik-i Taliban grubunun Ocak 2013'te dini bir merkeze düzenlediği saldırıda 21 kişi ölmüş, 70 kişi yaralanmıştı.

AA