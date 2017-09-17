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Buradasınız : » » Pakistan'da ara seçimi Gülsüm Navaz kazandı

Pakistan'da ara seçimi Gülsüm Navaz kazandı

Pakistan Anayasa Mahkemesinin kararıyla başbakanlıktan uzaklaştırılan Navaz Şerif'in eşi Gülsüm Navaz Şerif, ara seçimden galibiyetle çıktı.

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Pakistanda ara seçimi Gülsüm Navaz kazandı

Pakistan’ın görevden alınan Eski Başbakanı Navaz Şerif’ten boşalan meclis koltuğu için Lahor kentinde yapılan ara seçimi, Şerif’in eşi Gülsüm Navaz Şerif kazandı.

Şerif’in partisi Pakistan Müslüman Birliği-Navaz’ın (PML-N) kalesi olarak bilinen 322 bin 786 kayıtlı seçmenin bulunduğu Lahor kentinde halk, 220 seçim merkezinde sandık başına gitti.

Gülsüm Navaz Şerif, 44 adayın yarıştığı seçimde, resmi olmayan sonuçlara göre 59 bin oy alarak Ulusal Meclis’e girmeye hak kazandı.

Şerif’in en güçlü rakibi olarak gösterilen, Pakistan Adalet Hareketi (PTI) adayı Dr. Yasmin Raşid ise 46 bin oy toplayabildi.

Öte yandan Pakistan’da ilk kez, bazı seçim merkezlerinde biyometrik oy verme cihazı kullanıldı.

Gülsüm Navaz Şerif Londra’da tedavi gördüğü için seçim kampanyasını kızı Meryem Navaz Şerif yürütmüştü.

Pakistan’da Anayasa Mahkemesi, "Pakistan Başbakanı'nın parlamento ve mahkemeye karşı dürüst davranmadığını" gerekçesiyle Şerif'in artık başbakanlık koltuğuna "layık olmadığını" bildirmiş ve Şerif'i ömür boyu siyasetten men etmişti. Böylece, Şerif’in Meclisteki sandalyesi de boş kalmıştı.

PML-N, Lahor Eyalet Başbakanı ve Navaz Şerif’in kardeşi Şahbaz Şerif’in ara seçimlerde aday gösterileceğini açıklamış ancak daha sonra bu karardan vazgeçilmişti.

Etiketler: Pakistan, Navaz Şerif, gülsüm navaz şerif
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