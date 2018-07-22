Pakistan'da 2 milletvekili adayı daha saldırıya uğradı

Bu ay konvoyuna bombalı saldırı düzenlenen İslam Ulemaları Camiası Partisi'nin (JUI-F) önde gelen isimlerinden Ekrem Han Durrani, bu kez de silahlı saldırıya uğradı.

Polis kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, Bannu kentinin Basia bölgesindeki mitinge giden Durrani'nin aracına kimliği belirsiz kişi ya da kişiler ateş açtı.

Hızla olay yerinden uzaklaştırılan aracın içindeki Durrani, olaydan yara almadan kurtuldu.

Durrani, 13 Temmuz'da konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıdan da yara almadan kurtulmuş, 4 kişi ise hayatını kaybetmişti.

Bombalı saldırının ardından gazetecilere açıklama yapan Durrani, miting sona erdikten sonra bindiği aracının çevresi partililerce çevriliyken patlamanın yaşandığını belirterek, güvenlik güçlerinin daha önce kendisini tehditler konusunda uyardığını söylemişti.

Eyalet meclisi adayı yaralandı

Bir diğer saldırı ise, Hayber Pahtunhva eyaletinin Dera İsmail Han bölgesinde meydana geldi.

Pakistan Tahrik-i İnsaf'ın (Pakistan Adalet Hareketi-PTI) eyalet meclisi üye adayı ve eyaletin eski Tarım Bakanı İkramullah Gandapur aracına düzenlenen intihar saldırısında yaralandı.

Eyalet polisinden yapılan açıklamaya göre, aracın şoförü hayatını kaybederken, Gandapur dahil 6 kişi yaralandı.

Saldırının ardından PTİ lideri İmran Han sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "İkramullah Gandapur ve konvoyundakilere korkakça düzenlenen terör saldırısını kınıyorum, İkramullah ve diğer yaralılara Allah'tan acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Gandapur'un kardeşi Israrullah Gandapur, 2013'teki intihar saldırısında hayatını kaybetmişti.

Durrani ve Gandapur'a yapılan saldırıları henüz üstlenen olmadı.

Mitinglere saldırılar artıyor

Pakistan'da ay başından bu yana miting ve parti ofislerine düzenlenen saldırı sayısı 9'a yükseldi.

Temmuz ayında Belucistan Avami Partisi (BAP) ve PTI'nın birer seçim bürosu saldırıya uğradı. Saldırılarda toplam 12 kişi yaralandı.

Milletvekillerini hedef alan ilk saldırı ise 10 Temmuz'da yaşandı. Peşaver'de düzenlenen intihar saldırısında Avami Halk Partisi (ANP) milletvekili adayı Harun Bilur'un da aralarında olduğu 20 kişi hayatını kaybetti.

Birkaç gün arayla yaşanan ikinci saldırıda, aralarında Muttahida Meclis-i Amal Partisi (Birleşik Eylem Konseyi-MMA) milletvekili adayı Malik Şirin Han'ın da olduğu 7 kişi yaralandı.

En kanlı eylem ise 13 Temmuz'da Mastung'da yaşandı. Mitinge düzenlenen intihar saldırısında, BAP milletvekili adayı Siraj Raisani ile birlikte 150 kişi hayatını kaybetti.

Diğer saldırılar da ANP'den aday Davut Han Açakzay'ın kaldığı otele, Pakistan Müslüman Ligi-Navaz'ın (PML-N) adayı Şeyh Aftab Ahmed ve Ali Musa'nın konvoyuna düzenlendi. Adaylar bu saldırılardan yara almadan kurtuldu.

Kaynak: AA