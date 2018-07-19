Pakistan'da 149 kişinin öldüğü saldırının faili belirlendi

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde saldırının faili olarak kimliği belirlenen Navaz'ın, saldırı emriyle patlayıcıları Sindh eyaletindeki örgüt üyelerinden aldığını açıkladı.

Milletvekili adayı Siraj Raisani dahil 149 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı düzenleyen Navaz'ın DEAŞ mensubu olduğu belirtildi. Saldırganın bir diğer terör örgütü Laşkar-ı Jangvi ile de ilişkisi var.

Saldırının azmettiricileri de tespit edildi. DEAŞ'ın bölge yöneticisi olarak Müftü Haydar ve Hafız Naim'in tespit edildiğini belirtildi.

İkilinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Belucistan'ın Mastung kentinde 13 Temmuz'da Avami Ulusal Partisinin mitingi sırasında düzenlenen intihar saldırısında milletvekili adayı Siraj Raisani dahil 149 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA