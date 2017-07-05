Pakistan'da 10 milyondan fazla çocuğa aşı yapılacak

Pakistan'da 75 bin sağlık çalışanının katılacağı kampanya kapsamında 5 yaş altı 10 milyondan fazla çocuğa "çocuk felci" (polio) aşısı yapılacak.

Sağlık Bakanlığı yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, 3 gün sürecek aşı kampanyası ülkede 10 milyonu aşkın çocuğu kapsıyor.

Aşı uygulaması için 75 bin sağlık çalışanı görevlendirilecek.

İlk aşamada başkent İslamabad, Ravalpindi, Hayberpaktunhuva eyaleti, Aşiretler Bölgesi (FATA), Gilgit-Baltistan ve Azad Keşmir'de çocuklar aşılanacak. Sind, Pencap ve Belucistan eyaletlerindeki çocukları kapsayan ikinci aşama ile aşılama faaliyetinin 20 Temmuz'da tamamlanması planlanıyor.

Dünyada büyük ölçüde önüne geçilen polio, sağlık hizmetlerinin zayıf olduğu Pakistan, Afganistan, Nijerya ve Kongo'da yaygın görülen bir hastalık olarak dikkati çekiyor.

Sağlık çalışanları ve polislere yönelik saldırılar

Pakistan'da çocuk felci merkezleri ve aşılama yapan sağlık personeli zaman zaman hedef alınıyor.

Taliban, çocuk felci aşılama kampanyalarının Müslümanları kısırlaştırma çabası olduğunu iddia ediyor. Ayrıca, sağlık personelinin ajan olarak kullanıldığı düşüncesi, sağlık personeli ve sağlık hizmetlerine karşı güvensizliğe zemin hazırlıyor.

Pakistan'ın Karaçi kentinde 2016 yılında polio çalışanlarını koruyan 7 polis, silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti.

Ülkede 2012'den bu yana polio aşı kampanyasında görev alan yaklaşık 80 kişinin saldırılarda hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.