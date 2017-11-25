  • 25 KASIM 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.947
    EURO 4.712
  • BIST 104539.41
    ALTIN 163.302
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Pakistan Türkiye'den savaş gemisi ve helikopter almayı planlıyor

Pakistan Türkiye'den savaş gemisi ve helikopter almayı planlıyor

Pakistan Savunma Üretimi Bakanı Hüseyin, ülkesinin Türkiye'den 30 saldırı helikopteri ve 4 savaş gemisi almayı planladığını açıkladı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Pakistan Türkiyeden savaş gemisi ve helikopter almayı planlıyor

Pakistan Savunma Üretimi Bakanı Rana Tanvir Hüseyin, ülkesinin Türkiye'den 30 saldırı helikopteri ve 4 savaş gemisi almayı planladığını söyledi.

Ankara'da temaslarda bulunan Hüseyin yaptığı açıklamada, Pakistan ile Türkiye arasında savunma alanında uzun süren iş birliğine ve ikili ilişkilere vurgu yaparak Pakistan'ın T-129 ATAK helikopterini satın almakla ilgilendiğini belirtti.

Hüseyin, helikopter satışına ilişkin sürecin "yüzde 90'ının" tamamlandığını, tekliflerin incelendiğini ve mali yönlerinin değerlendirildiğini kaydetti.

Bakan Hüseyin ayrıca MİLGEM projesi çerçevesinde Pakistan için yakın gelecekte 2'si Türkiye'de 2'si Karaçi'de olmak üzere 4 geminin inşa edileceğini belirtti.

Türkiye'nin de Pakistan'dan 52 "Super Mushshak" eğitim uçağı alacağını dile getiren Hüseyin, "Birçok ülke bu uçağı kullanıyor. Pilotların temel eğitimi için çok iyi bir eğitim uçağı." ifadesini kullandı.

Hüseyin, Türkiye'nin Pakistan'dan kendi üretimleri olan JF-17 savaş uçağı satın alma konusunu da gözden geçirdiğini söyledi.

Etiketler: savaş gemisi, atak helikopteri, Pakistan
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER