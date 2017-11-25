Pakistan Türkiye'den savaş gemisi ve helikopter almayı planlıyor

Pakistan Savunma Üretimi Bakanı Rana Tanvir Hüseyin, ülkesinin Türkiye'den 30 saldırı helikopteri ve 4 savaş gemisi almayı planladığını söyledi.

Ankara'da temaslarda bulunan Hüseyin yaptığı açıklamada, Pakistan ile Türkiye arasında savunma alanında uzun süren iş birliğine ve ikili ilişkilere vurgu yaparak Pakistan'ın T-129 ATAK helikopterini satın almakla ilgilendiğini belirtti.

Hüseyin, helikopter satışına ilişkin sürecin "yüzde 90'ının" tamamlandığını, tekliflerin incelendiğini ve mali yönlerinin değerlendirildiğini kaydetti.

Bakan Hüseyin ayrıca MİLGEM projesi çerçevesinde Pakistan için yakın gelecekte 2'si Türkiye'de 2'si Karaçi'de olmak üzere 4 geminin inşa edileceğini belirtti.

Türkiye'nin de Pakistan'dan 52 "Super Mushshak" eğitim uçağı alacağını dile getiren Hüseyin, "Birçok ülke bu uçağı kullanıyor. Pilotların temel eğitimi için çok iyi bir eğitim uçağı." ifadesini kullandı.

Hüseyin, Türkiye'nin Pakistan'dan kendi üretimleri olan JF-17 savaş uçağı satın alma konusunu da gözden geçirdiğini söyledi.