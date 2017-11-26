  • 26 KASIM 2017, PAZAR

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Pakistan ordusundan hükümete şartlı destek

Pakistan ordusu, seçim kanunu değişikliğini protesto eden gruplara karşı yardım isteyen hükumete, şartlı destek vereceğini açıkladı.

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Pakistan ordusundan hükümete şartlı destek

Pakistan parlamentosunun, seçim yasasında yaptığı değişikliğe karşı çıkan göstericiler, İslamabad ile Ravalpindi şehirleri arasındaki otoyolda protestolarına devam ediyor.

Polis, sabah saatlerinde yeniden gösterilere başlayan topluluğu, güvenlik kordonunda tutuyor.

Protestocular ise seçim yasasındaki değişiklikle ilgili başlatılan soruşturmanın sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılmasını ve Adalet Bakanı Zahid Hamid'in istifasını talep ediyor.

Dün göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda biri polis 6 kişi ölmüş, 250'den fazla kişi yaralanmıştı. Hükümet, olayların büyümesi üzerine ordu güçlerini polise yardım etmesi için göreve çağırmıştı.

Pakistan ordusu, anayasal sorumluluğu gereği göreve hazır olduğunu ancak bunun öncesinde hükümetle bazı konuları değerlendirmeleri gerektiğini ve hükümete şartlı destek vereceğini bildirdi.

Ordunun açıklamasında, polisten gösterilerde tam kapasite yararlanılmadığı da savunuldu.

Açıklamanın ardından Başbakan Şahid Hakan Abbasi ile Kara Kuvvetleri Komutanı Kamar Cavid Bajva bir araya geldi.

Pakistan ordusu dün de polis müdahalesiyle ilgili eylemin olaysız şekilde sona erdirilmesi önerisinde bulunmuş ve tarafların şiddetten kaçınması gerektiğini duyurmuştu.

Yasa değişikliği

Pakistan Hükümeti, geçtiğimiz ay seçim kanununda bir değişiklik yapmıştı.

Yapılan değişiklikle, milletvekili aday formlarında yer alan "Yemin ederim ki Hz. Muhammed son peygamberdir." ifadesi, "İnanıyorum ki Hz. Muhammed son peygamberdir." şeklini aldı. 

Yasa değişikliğinin, Kadıyaniler (Ahmediler) adlı grubun seçimlere katılabilmesini amaçladığını iddia eden "Lebbeyk Ya Resullallah" hareketi ile bazı cemaatler, 8 Kasım’da protestolara başlamıştı.

1900 yılında kurulan Kadıyanilik’te peygamberliğin Hz. Muhammed ile sonlanmadığına inanılıyor. Bu nedenle eski seçim kanununun Kadıyanilerin aktif siyasete girmesine engel olduğu belirtiliyor.

Hükümet ise yasa değişikliğinin Kadıyanilerin önünü açmak için yapılmadığını, sorunun bir ifade hatasından kaynaklandığını bildiriyor.

Kaynak: AA
 

Etiketler: seçim yasasında değişiklik, Pakistan parlamentosu, Pakistan Ordusu, hükumete şartlı destek
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