Pakistan mahkemesinden Hint casusa idam cezası

Pakistan'da askeri mahkeme, casusluktan yargılanan Hint vatandaşı Kulbushan Jadhav'ı idama mahkum etti.

Pakistan ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, Belucistan eyaletinin Maşkel bölgesinde casusluk faaliyetlerinde bulunduğu suçlamasıyla 3 Mart 2016'da yakalanan Jadhav'ın, yargılanmasının ardından idam cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Jadhav'ın mahkemede, Hint istihbaratı tarafından Pakistan topraklarında casusluk ve sabotaj faaliyetleri planlama, koordine etme ve gerçekleştirmekle görevlendirildiğini itiraf ettiği belirtildi.

Pakistanlı savunma uzmanı İkram Sehgal, askeri mahkemenin kararının nadiren verilen bir hüküm olduğuna işaret ederek, Hindistan'a ve diğer ülkelerin istihbarat örgütlerine güçlü bir mesaj niteliği taşıdığı değerlendirmesinde bulundu.

Sehgal, kararın, özellikle iki ülke ilişkilerinde Cammu Keşmir nedeniyle gerilim yaşandığı bir döneme denk gelmesine dikkati çekti.