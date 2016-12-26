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Pakistan ile İsrail arasında sosyal medya gerginliği

İnternette yayımlanan asparagas bir haber, İsrail ile Pakistan'ı sosyal medyada karşı karşıya getirdi.

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Pakistan ile İsrail arasında sosyal medya gerginliği

AWD adlı sitede 20 Aralık'ta yayımlanan bir haberde, eski İsrail Savunma Bakanı Moşe Ya'alon'un "Pakistan, DEAŞ ile savaş için Suriye'ye kara gücü gönderirse bu ülkeyi nükleer saldırıyla yok ederiz." dediği iddia edildi.

Haber üzerine Pakistan Savunma Bakanı Havaca Asif, resmi Twitter hesabından, "İsrail Savunma Bakanı Pakistan'ı nükleer saldırıyla tehdit ediyor. Ama Pakistan'ın da nükleer bir güç olduğunu unutuyor." paylaşımında bulundu.

Bunun üzerine İsrail Savunma Bakanlığı Twitter üzerinden, internet sitesinde yayımlanan haberin tamamen "hayal ürünü ve uydurma" olduğu açıklamasını yaptı.

Etiketler: Pakistan, israil, asparagas haber, gerginlik, twitter, nükleer
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