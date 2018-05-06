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Pakistan İçişleri Bakanı İkbal'e suikast girişimi

Pakistan İçişleri Bakanı Ahsan İkbal, silahlı saldırıya uğradı. Omzundan yaralanan İkbal'in sağlık durumu iyi.

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Pakistan İçişleri Bakanı İkbale suikast girişimi

Pakistan'ın Naroval kentinde, İçişleri Bakanı Ahsen İkbal’e ateş açıldı. 59 yaşındaki İkbal sağ omuzundan yaralandı.

Hastaneye kaldırılan İkbal’in hayati tehlikesi yok. Saldırıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.  

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: pakistan silahlı saldırı, Pakistan, ahsan ikbal
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