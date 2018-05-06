Pakistan İçişleri Bakanı İkbal'e suikast girişimi

Pakistan'ın Naroval kentinde, İçişleri Bakanı Ahsen İkbal’e ateş açıldı. 59 yaşındaki İkbal sağ omuzundan yaralandı.
Hastaneye kaldırılan İkbal’in hayati tehlikesi yok. Saldırıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: TRT Haber
Pakistan İçişleri Bakanı Ahsan İkbal, silahlı saldırıya uğradı. Omzundan yaralanan İkbal'in sağlık durumu iyi.
Pakistan'ın Naroval kentinde, İçişleri Bakanı Ahsen İkbal’e ateş açıldı. 59 yaşındaki İkbal sağ omuzundan yaralandı.
Hastaneye kaldırılan İkbal’in hayati tehlikesi yok. Saldırıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: TRT Haber
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