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Pakistan Erdoğan'ın yardım teklifinden memnun

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Erdoğan'ın anlaşmazlığı çözmek için Pakistan ile Hindistan arasındaki diyaloğa yardım etme teklifinin memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

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Pakistan Erdoğanın yardım teklifinden memnun

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cammu ve Keşmir anlaşmazlığını çözmek için Pakistan ile Hindistan arasındaki diyaloğa yardım etme teklifinin memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hindistan ve Pakistan'ın Türkiye'nin dostu olduğu ve Keşmir meselesini çözmek için taraflar arasındaki diyalog sürecini güçlendirmeye yardım etmek istediği yönündeki sözleri hatırlatıldı.

"Pakistan, Cammu ve Keşmir anlaşmazlığını çözmek için Pakistan-Hindistan diyaloğuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardım etme teklifini memnuniyetle karşıladı." ifadesi kullanılan açıklamada, Erdoğan'ın Cammu ve Keşmir meselesini çözmek için çok yönlü bir yaklaşım ve Keşmir'de kan dökülmesine derhal son verme çağrısından da memnuniyet duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Hindistan işgalindeki Cammu ve Keşmir'deki durumun, özellikle insan hakları ihlalleri ile bölgesel ve küresel güvenlik için uygulamalar bakımından çözülmemiş anlaşmazlık yüzünden dünya üzerinde ciddi yankılar uyandırdığı ve Birleşmiş Milletler'in (BM), İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) ve uluslararası topluluğun bölgesel barış ve güvenlik için tehlikeleri düşünüldüğünde Cammu ve Keşmir meselesinin erken çözümü için çağrıda bulunduğu" hatırlatıldı.

Ayrıca, Pakistan'ın Cammu ve Keşmir anlaşmazlığının çözümünü amaçlayan beyanatları ve gayretleri memnuniyetle karşıladığı vurgulandı. AA

Etiketler: Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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