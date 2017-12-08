Pakistan Cumhurbaşkanı: ABD'nin Kudüs kararı İslam dünyasında kabul edilemez

Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etmesi yönündeki kararını 'İslam dünyasında kabul edilemez' olarak nitelendirdi.

Pakistan Televizyonu'nda yapılan bir konuşmada Hüseyin, kararın uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) düzenlemelerinin ciddi bir ihlali olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Hüseyin, ABD'nin Kudüs kararını kınadığını ve bu kararın Ortdoğu barış sürecine ciddi bir darbe vuracağını da belirtti.

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ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz Çarşamba günü tüm uluslararası tepkilere rağmen Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, ABD'nin Kudüs kararını açıkladı.

Trump, ABD'nin Kudüs'ü, resmen İsrail'in başkenti olarak tanıdığını belirtti.