  • 08 ARALIK 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Kar Yağışlı
Hafif Kar Yağışlı
  • DOLAR 3.87
    EURO 4.55
  • BIST 106838.43
    ALTIN 155.366
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Pakistan Cumhurbaşkanı: ABD'nin Kudüs kararı İslam dünyasında kabul edilemez

Pakistan Cumhurbaşkanı: ABD'nin Kudüs kararı İslam dünyasında kabul edilemez

ABD'nin Kudüs kararını kınayan Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin, kararın İslam dünyasında kabul edilemez olduğunu söyledi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Pakistan Cumhurbaşkanı: ABDnin Kudüs kararı İslam dünyasında kabul edilemez

Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etmesi yönündeki kararını 'İslam dünyasında kabul edilemez' olarak nitelendirdi.

Pakistan Televizyonu'nda yapılan bir konuşmada Hüseyin, kararın uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) düzenlemelerinin ciddi bir ihlali olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Hüseyin, ABD'nin Kudüs kararını kınadığını ve bu kararın Ortdoğu barış sürecine ciddi bir darbe vuracağını da belirtti.

Donald Trump Kudüs kararını açıkladı

Başbakan Yıldırım: Bu kararla bölgede Pandora'nın kutusu açılmıştır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ey Trump, sen ne yapmak istiyorsun?

Hamas lideri Haniye'den "yeni intifada" çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz Çarşamba günü tüm uluslararası tepkilere rağmen Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, ABD'nin Kudüs kararını açıkladı.

Trump, ABD'nin Kudüs'ü, resmen İsrail'in başkenti olarak tanıdığını belirtti.

Etiketler: pakistan cumhurbaşkanı, memnun hüseyin, abd kudüs kararı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER