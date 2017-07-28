  • 28 TEMMUZ 2017, CUMA

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Pakistan Anayasa Mahkemesi Başbakan Şerif'i görevden aldı

Pakistan Anayasa Mahkemesi, aile üyelerinin Panama belgeleriyle ortaya çıkan yolsuzluk iddialarına karıştığı gerekçesiyle Başbakan Şerif'in görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

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Pakistan Anayasa Mahkemesi Başbakan Şerifi görevden aldı

Pakistan Anayasa Mahkemesi, aile üyelerinden bazılarının Panama belgeleriyle ortaya çıkan yolsuzluk iddialarına karıştığı gerekçesiyle Başbakan Navaz Şerif'in görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

Maliye Bakanı İshak Darı da görevinden alındı. 
 

Etiketler: yolsuzluk, panama belgeleri, Pakistan, Başbakan Şerif
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