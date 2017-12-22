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Pakistan-Afganistan sınırında çatışma

Pakistan Sınır Muhafızları ile teröristler arasında çıkan çatışmada 3 asker hayatını kaybetti, 5 terörist öldürüldü.

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Pakistan-Afganistan sınırında çatışma

Pakistan-Afganistan sınırındaki Aşiretler Bölgesi'ne bağlı Mohmand (Mumand) idari biriminde, Pakistan güvenlik güçleri ile sınırın Afgan tarafındaki Kuzey Veziristan'dan bölgeye sızan bir terörist grup arasında çatışma çıktı.

5 teröristin öldürüldüğü çatışmada, Pakistan Sınır Muhafızlarına bağlı görev yapan 3 asker hayatını kaybetti.

Pakistan ordusunun basın birimi ISPR, Afgan güvenlik güçlerinin sınır güvenliğini sağlayamamasının ve sınırın öte tarafındaki yönetilemeyen bölgelerin var olmasının bedelini Pakistan'ın ödemek zorunda kaldığını vurguladı.

İki gün önce yine Kuzey Veziristan bölgesinden bir askeri araca ateş açılması sonucu iki Pakistan askeri hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: pakistan afganistan sınırı, çatışma
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