Pakistan, ABD Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

Yerel basındaki haberlere göre, dün akşam Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan ABD'nin İslamabad Büyükelçisi David Hale'yi Trump'ın İslamabad yönetimini suçlayan açıklamasından duyulan rahatsızlık iletildi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Tehmina Janjua, Trump'ın "Pakistan'ı teröristlere güvenli bölge sağlamakla" suçladığı tweeti hakkında Hale'den açıklama beklediklerini söyledi.

Trump'ın mesajının ardından Başbakan Şahid Hakan Abbasi, bugün kabineyi durum değerlendirmesi için toplantıya çağırdı.

Trump, dün sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda Pakistan'ın, ABD'nin Afganistan'da peşinde olduğu "teröristlere barınak sağladığını" ileri sürmüştü.

The United States has foolishly given Pakistan more than 33 billion dollars in aid over the last 15 years, and they have given us nothing but lies & deceit, thinking of our leaders as fools. They give safe haven to the terrorists we hunt in Afghanistan, with little help. No more!