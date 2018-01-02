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Buradasınız : » » Pakistan, ABD Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

Pakistan, ABD Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

Pakistan, ABD Başkanı Trump'ın, İslamabad yönetimini suçladığı tweetinin ardından ABD'nin İslamabad Büyükelçisi Hale'yi Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

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Pakistan, ABD Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Yerel basındaki haberlere göre, dün akşam Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan ABD'nin İslamabad Büyükelçisi David Hale'yi Trump'ın İslamabad yönetimini suçlayan açıklamasından duyulan rahatsızlık iletildi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Tehmina Janjua, Trump'ın "Pakistan'ı teröristlere güvenli bölge sağlamakla" suçladığı tweeti hakkında Hale'den açıklama beklediklerini söyledi.

Trump'ın mesajının ardından Başbakan Şahid Hakan Abbasi, bugün kabineyi durum değerlendirmesi için toplantıya çağırdı.

Trump, dün sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda Pakistan'ın, ABD'nin Afganistan'da peşinde olduğu "teröristlere barınak sağladığını" ileri sürmüştü.

 

Pakistan Dışişleri Bakanı Hoca Muhammed Asıf, Trump'ın açıklamalarına tepki göstererek söz konusu iddialarının asılsız olduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Pakistan, islamabad, abd
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