  • 19 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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Pakistan, 30 militanın idam cezasını onadı

Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kamar Cavid Bajva, 30 militanın idam cezasını onayladı.

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Pakistan, 30 militanın idam cezasını onadı

Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kamar Cavid Bajva, 30 militanın idam cezasını onayladı.

Pakistan Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, aralarında 2014'te Peşaver'deki askeri okula düzenlenen ve 150 kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan sorumluların da olduğu 30 militan hakkındaki idam kararlarının, Bajva tarafından imzalandığı belirtildi.

Söz konusu militanlar, askeri mahkemede yargılanmıştı.

Pakistan'da iki yıllık görev süresi ocak ayında sona eren askeri mahkemelerin bu ay başında iki yıl daha görev yapmasına karar verilmişti.

Hayberpaktunhuva eyaletinin başkenti Peşaver'de 16 Aralık 2014'te askeri okula düzenlenen saldırıda çoğu çocuk 150 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından ülkede moratoryumla askıya alınan ölüm cezası, tekrar uygulamaya konulmuştu.

Etiketler: Peşaver, Pakistan, militan, idam cezası
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