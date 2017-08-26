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Özbekistan'ın yeni Ankara Büyükelçisi belli oldu

Özbekistan'ın yeni Ankara Büyükelçiliği görevine, Dışişleri Bakanlığı Rusya ve BDT Ülkeleriyle İş Birliği Genel Müdürü Azamhocayev getirildi.

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Özbekistanın yeni Ankara Büyükelçisi belli oldu

Özbekistan Senatosu, Dışişleri Bakanlığı Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Ülkeleriyle İş Birliği Genel Müdürü Alişir Azamhocayev'in, yeni Ankara Büyükelçisi olarak atanmasını onayladı.

Özbekistan Parlamentosunun üst kurulu olan Senatonun 3 ayda bir düzenlenen Genel Kurulunda, bazı ülkelere atanan büyükelçilerin atamalar onaylandı.

Senato Başkanı Nigmatulla Yoldaşev'in başkanlığında yapılan toplantıda, Dışişleri Bakanlığının Rusya ve BDT Ülkeleriyle İş Birliği Genel Müdürü Azamhocayev, Ankara Büyükelçisi olarak onaylandı.

Azamhocayev, 12 yıldan bu yana Ankara Büyükelçisi olarak görev yapan Ulfat Kadirov'un yerini gelecek.

Etiketler: özbekistan, Ankara Büyükelçisi
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