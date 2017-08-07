Özbekistan'ın nüfusu 32 milyon 345 bine ulaştı

Devlet İstatistik Komitesinden yapılan açıklamada, 1 Ocak 2017'de 32 milyon 121 bin olan ülke nüfusunun, 1 Temmuz 2017 itibarıyla 32 milyon 345 bine ulaştığı belirtildi.

Yılın ilk yarısında ülke nüfusunun yüzde 0,7 artışla 224 bin kişi arttığı kaydedilen açıklamada, ocak-haziran döneminde yaklaşık 312 bin bebeğin dünyaya geldiği, yaklaşık 79 bin kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Aynı dönemde Özbekistan'ın 82 binden fazla göç aldığı, 91 bin de göç verdiği aktarılan açıklamada, nüfusun yaklaşık yüzde 50,6'sının şehirlerde, yüzde 49,4'ünün kırsal kesimde yaşadığı bildirildi.

Özbekistan'ın yaklaşık yüzde 45'ini 18 yaşından küçükler, yüzde 60'ını da çalışabilir nüfus oluşturuyor.

Ülkede 2016 yılında nüfus artışı yüzde 1,7 oranında gerçekleşerek 1 Ocak itibarıyla 32 milyon 121 bine ulaşmıştı.