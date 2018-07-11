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Özbekistan'ın ilk nükleer santrali 2028'e kadar faaliyete başlayacak

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu'nun (Rosatom) Özbekistan'da inşa edeceği ülkenin ilk nükleer santralinin 2028'e kadar faaliyete başlayacağı açıklandı.

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Özbekistanın ilk nükleer santrali 2028e kadar faaliyete başlayacak

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu (Rosatom) iş birliği ile ülkede kurulacak ilk nükleer santral 2028'e kadar faaliyete geçecek.

'Dünyadaki en güvenli ve modern bloklardan oluşacak'

Açıklamada, "Rusya'nın Rosatom devlet şirketi ile nükleer santralin inşası konusunda mutabakat sağlandı. İki bloktan oluşan santralin her bloku 1200 megavat kapasiteye sahip olacak. Dünyadaki en güvenli ve modern bloklardan oluşacak nükleer santralin 2028 yılına kadar faaliyete başlaması planlanıyo." ifadesi yer aldı.

İş birliği anlaşması

Rosatom ile Özbekistan hükümeti arasında Aralık 2017'de nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma alanında iş birliği anlaşması imzalanmıştı.

Rosatom, Özbek tarafına VVER-1200 reaktörlü "üç artı" jenerasyon iki bloklu modern nükleer santral inşa etmeyi önermişti.

Kaynak: AA 

Etiketler: rusya, rosatom, özbekistani, nükleer santral
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