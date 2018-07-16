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Özbekistan'dan vize muafiyeti ve elektronik vize uygulaması

Özbekistan'da turizmin geliştirilmesi için 101 ülke vatandaşına 5 günlük vize muafiyeti ve elektronik vize uygulaması başlatıldı.

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Özbekistandan vize muafiyeti ve elektronik vize uygulaması

Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev, "Yabancı vatandaşların Özbekistan'a girişlerinin kolaylaştırılmasına yönelik tedbirlere ilişkin" kararnamesini imzaladı.

Buna göre, 101 ülke vatandaşına 5 gün vize muafiyeti uygulanacak ve ülkeye gelecek yabancılar, internet üzerinden elektronik vize için başvuru yapabilecek.

Yeni uygulamaya göre, 16 yaşından küçük yabancı ülke vatandaşları refakatçisi eşliğinde ülkede 90 güne kadar vizesiz kalabilecek.

Elektronik vize için başvuran yabancılara 2 gün içinde vize verilecek ve ilgili yazı başvuranın e-posta adresine gönderilecek.

Elektronik vize için 20 dolar ödeme yapılacak. Elektronik vize, verildiği günden başlayarak 90 gün boyunca geçerli olacak. 

Yabancılara geçici ikamet kaydı yaptırma zorunluluğunu kaldıran Özbekistan, Mart ayında aralarında Türkiye'nin de olduğu 7 ülkenin vatandaşına 30 gün boyunca ülkede vizesiz bulunma, 39 ülke vatandaşlarına da sadeleştirilmiş vize verme uygulaması başlatmıştı.

Ülkede son dönemde turizmin geliştirilmesi için alınan kararlar sayesinde, yılın ilk 5 ayında yabancı turist sayısı geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 93 artarak 2,2 milyona ulaştı.

Kaynak: AA

Etiketler: vize muafiyeti, özbekistan, Elektronik Vize
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