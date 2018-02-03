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Buradasınız : » » Özbekistan'dan Türk vatandaşlarına vize muafiyeti

Özbekistan'dan Türk vatandaşlarına vize muafiyeti

Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, imzaladığı kararnameyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 7 ülke vatandaşlarına 30 günlük vize muafiyeti tanıdı.

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Özbekistandan Türk vatandaşlarına vize muafiyeti

Mirziyoyev tarafından imzalanan, "Özbekistan'da seyyahlık potansiyelinin geliştirilmesi için olumlu koşulların sağlanmasına" ilişkin kararnamede, 10 Şubat'tan itibaren İsrail, Endonezya, Güney Kore, Malezya, Singapur, Japonya ve Türkiye vatandaşlarına 30 günlük süreye vize uygulanmayacağı belirtildi. Özbekistan'a gelen uçaklardaki kabin görevlilerinin de söz konusu vize muafiyetinden istifade edebilecekleri ifade edildi.

Ayrıca 1 Temmuz itibarıyla ülkede "e-vize" uygulamasına geçileceği de kararnamede yer aldı.

Kararnameyle Özbekistan'ı vizesiz ziyaret edebilecek ülke sayısı 16'ye yükseldi. Özbekistan, daha önce Kırgızistan, Azerbaycan, Ermenistan, Belarus, Gürcistan, Kazakistan, Moldova, Rusya ve Ukrayna vatandaşlarına vize uygulamıyordu.

Geçtiğimiz ekim ayında Mirziyoyev tarafından imzalanan bir kararnameyle Türkiye, Avusturya, Belçika, İngiltere, Fransa, Almanya, İspanya, İtalya, İsviçre, Çekya, Letonya, Malezya, Japonya ve Tayland vatandaşları için kolaylaştırılmış vize uygulaması başlatılmıştı. Buna göre, söz konusu ülkelerin vatandaşlarına Özbekistan vizesinin 3 iş günü içerisinde verilmesi karara bağlanmıştı.

AA

Etiketler: özbekistan, vize muafiyeti
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