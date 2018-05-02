  • 02 MAYIS 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Özbekistan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti için klip

Özbekistan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti için klip

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülke ziyaretine ilişkin klip hazırlayarak sosyal medyada paylaştı.

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Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi tarafından hazırlanan klip, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Özbekistan Parlamentosunda okuduğu Özbek şair Erkin Vahidov'un “Özbek'im” şiiriyle başlıyor.

Cumhurbaşkanlığı uçağının Taşkent Havalimanı'na indiği andan, Türk heyetinin karşılanmasına kadar tüm temaslardan görüntülerin kullanıldığı yaklaşık 3 dakikalık klipte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Bütün Özbek kardeşlerimi selamlıyorum.” sözlerine yer veriliyor.

Taşkentteki resmi karşılama törenine ait görüntülerin yanı sıra, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in "Ata yurdunuz Özbekistan'ın kapılarının sizin gibi yakın kardeşlerimiz için her zaman açık olduğunu bir kez daha belirtmek isterim. Tek niyetimiz, birbirimize olan güvenin artması." sözleri de klipte yer alıyor.

Klipte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın parlamentoda dile getirdiği ve Özbek parlamenterler tarafından ayakta alkışlanan "Kardeşlik en kıymetli hazinedir. 1996 yılında imzalanan ebedi dostluk ve iş birliği anlaşması günümüzde de değerini, anlamını koruyor. Değerli kardeşim Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile özellikle beraber ülkelerimizi daha ileriye taşımak için amelde birlik ruhu ile çalışıyoruz." ifadeleri de kullanıldı.

Klip, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in, Özbekistan-Türkiye İş Forumu'nda dile getirdiği ve salonda bulunan Türk iş adamlarının uzun süre ayakta alkışladığı “Türkiye bizim stratejik ortağımız. Biz ortaklığımızı daha da geliştirmek ve pekiştirmekten yanayız. Burası büyük Türk milletlerinin vatanı. Bizlerin artık birleşmemiz şart. Bir ara, aramızda güvensizlik ve soğukluk dönemi oldu. Ancak, ikimiz bir olarak bu buzları erittik ve bu buz artık hiçbir zaman olmayacaktır.” sözleriyle sona eriyor.

Erdoğan ve Mirziyoyev'in sık sık sarılma görüntülerinin kullanıldığı klip, çok kısa sürede sosyal paylaşım sitelerinde en çok paylaşılanlar arasına girdi. 

Kaynak: AA 

Etiketler: özbekistan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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