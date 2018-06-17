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Özbekistan'da seçmenler sandık başında

Özbekistan'da yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanmaya başladı.

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Özbekistanda seçmenler sandık başında

Özbekistan'da yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliği'nde sandık başına gitti.

Taşkent Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve büyükelçilik mensupları, oyunu kullanmak için gelen seçmenleri kapıda karşıladı.

Özbekistan'da yaşayan ve yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar, pasaport ya da kimliklerini ibraz ettikten sonra oy verdi.

Büyükelçi Ahmet Başar Şen, oyunu kullandıktan sonra açıklama yaptı.

Şen, Özbekistan'da toplam 866 seçmenin bulunduğunu ve bu seçmenlerin Taşkent Büyükelçiliği'nde kurulan sandıkta oy kullanabileceklerini söyledi.

Seçmenlerin büyükelçilikte 09.00-21.00 saatlerinde oylarını kullanabileceğini hatırlatan Şen, daha sonra oyların bulunduğu zarfların sayılarak diplomatik kargo yoluyla bir kurye eşliğinde ilk uçakla İstanbul'a gönderileceğini ve İstanbul'daki Yurtdışı İlçe Seçim Kurulu'na teslim edileceğini belirtti.

Büyükelçi Şen, "Çok sayıda vatandaşın oy vermesi demokrasinin de o kadar güçlenmesi anlamına geliyor" dedi. 

Kaynak: AA

Etiketler: seçmen, seçim, sandık, özbekistan, oy, 24 Haziran
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