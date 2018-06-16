Özbekistan'da İslam Medeniyeti Merkezi kuruluyor

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Özbekistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Osmanhan Alimov, İslam Medeniyeti Merkezi'nin inşa edileceği alanı gezerek incelemeler yaptı.

Taşkent’te inşaatına başlanan merkezin temelini atan Mirziyoyev, burada yaptığı konuşmada, Ramazan Bayramı günlerinde İslam Medeniyeti Merkezi binasının temelinin atılarak inşaatına başlamasının derin bir anlam taşıdığını söyledi.

10 hektarlık alanda inşa edilecek

Semerkant’taki Uluğbey Medresesi'ne benzer mimarisi olacak İslam Medeniyeti Merkezi, 10 hektarlık alanda inşa edilecek.

İslam Medeniyeti Merkezi'nde Özbekistan'ın zengin tarihi, mimari, bilimsel, edebi, manevi ve kültürel mirası ile ülke topraklarında yetişen büyük din adamları ve ulemaların hayatı ve eserleriyle ilgili araştırmalar yapılacak.

Bunların ülkede ve dünyada tanıtılmasına hizmet edecek merkez, ülkedeki tarihi kentler ve yapıların tanıtımına da katkıda bulunacak.

Merkez, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ile İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu gibi uluslararası kuruluşlarla yakın iş birliğinde çalışacak.

İslam Medeniyeti Merkezi, Osman Mushafı olarak bilinen ve üzerine Hazreti Osman'ın kanının aktığı ceylan derisine yazılan Kur'an-ı Kerim'in muhafaza edildiği Taşkent'teki Hazret İmam Külliyesi yanında inşa edilecek.

Merkezin altyapı çalışmaları devlet bütçesi, İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkelerin sağlayacağı katkı ile özel ve tüzel şahısların sponsorluk destekleri ile finanse edilecek.

Özbek asıllı Rus milyarder Alişer Usmanov da idari ve esas binaların inşaatı ve cihazlarla donatılmasını sağlayacak.

Kaynak: AA