  • 01 AĞUSTOS 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Sıcak
Sıcak
  • DOLAR 3.521
    EURO 4.159
  • BIST 106296.37
    ALTIN 143.32
Buradasınız : » » Özbekistan'da GSM hizmetleri üniversite sınavı için durduruldu

Özbekistan'da GSM hizmetleri üniversite sınavı için durduruldu

Özbekistan'da faaliyet gösteren GSM operatörleri, üniversiteye giriş sınavları dolayısıyla hizmetlerini geçici olarak askıya aldı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Özbekistanda GSM hizmetleri üniversite sınavı için durduruldu

Özbekistan'da faaliyet gösteren GSM operatörlerinden yapılan açıklamada, yerel saatle 08.30 ile 13.30 arasında SMS, MMS, WAP, GPRS, 3G ve 4G hizmetlerinin, üniversiteye giriş sınavlarında kopya çekilmesini önlemek amacıyla geçici olarak askıya alındığı bildirildi.

Açıklamada, teknik bakım yapılacak söz konusu saatlerde sesli telefon konuşmalarının ise gerçekleştirilebileceği ifade edildi.

Bu arada başkent Taşkent'te üniversiteye giriş sınavlarının yapıldığı binaların bulunduğu cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı, güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı.

Özbekistan'da ülke genelinde yapılan üniversiteye giriş sınavlarına 600 binden fazla aday başvururken, sınavlarda başarılı olan toplam 65 bin öğrenci üniversitelerde okumaya hak kazanacak. AA

Etiketler: özbekistan, gsm operatörleri, GSM hizmetleri
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER