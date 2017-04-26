  • 26 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Özbekistan'da 2 DEAŞ üyesine hapis cezası

Özbekistan'da 2 DEAŞ üyesine hapis cezası

Özbekistan'da, terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu tespit edilen 2 kişi, 7 ve 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Özbekistanda 2 DEAŞ üyesine hapis cezası

Özbekistan'da, terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu tespit edilen 2 kişi, 7 ve 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Emniyet birimlerinden yapılan açıklamada, Milli İstihbarat Servisinin, 2 kişinin, Rusya'da çalıştığı sırada DEAŞ saflarına katıldığını ve terör örgütüne maddi destek verdiğini tespit ettiği belirtildi.

Rusya'nın Krasnodar bölgesinde çalışmak üzere bulunduğu sırada DEAŞ'a üye olan bu kişilerin Suriye'deki savaşa katılmayı planladığı ve örgüte mali destek sağlamak amacıyla her ay düzenli ödeme yaptıklarının belirlendiği kaydedilen açıklamada, zanlıların Özbekistan'a 2015'te dönmelerinin ardından yasa dışı faaliyetlerinin tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, Fergana İl Mahkemesinin, "yasa dışı örgüte üye olmak ve desteklemek, anayasal rejime muhalefet" maddelerinden yargılanan 2 örgüt üyesine 7 ve 8 yıl hapis cezası verdiği ifade edildi. AA

Etiketler: özbekistan, DEAŞ, hapis cezası
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