Özbekistan'da 18 bin kişi “aşırılıkçı dini gruplarla bağlantısı olanlar” listesinden çıkarıldı

Özbekistan İçişleri Bakanı Polat Babacanov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev tarafından ülke anayasasının 25. yılı dolayısıyla 6 Aralık 2017'de imzalanan af kararnamesi kapsamında "işlediği suçtan pişman olan ve düzelme yolunu seçen" 2 bin 700 mahkumun affedildiğini belirtti.

2 bin 700 mahkum affedildi, 9 bin 436 mahkumun cezası hafifletildi

Babacanov, 2017'de 1932 mahkumun salıverildiğini anımsatarak bu çerçevede 9 bin 436 mahkumun da cezalarının hafifletildiğini ifade etti.

Çeşitli aşırılıkçı dini gruplara girenlerin "pişmanlık dilekçelerini" inceleme uygulamasının da başlatıldığını kaydeden Babacanov, geçen sene 18 binden fazla kişinin emniyetin hazırladığı "aşırılıkçı dini gruplarla ilişkililer" listesinden çıkarıldığını vurguladı.

Özbekistan'da aşırılıkçı dini veya yasa dışı örgütlerle ilişkisi olduğu gerekçesiyle güvenlik birimlerince hazırlanan özel listeye alınanların belirli aralıklarla ikamet ettikleri yerdeki polis karakoluna giderek yoklamadan geçmeleri gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, daha önce yaptığı bir konuşmada, listenin yeniden gözden geçirilmesini ve listede bulunanların topluma yeniden kazandırılmaları gerektiğini vurgulamıştı.

Kaynak: AA