  • 19 ŞUBAT 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.754
    EURO 4.66
  • BIST 116148.11
    ALTIN 162.564
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Özbekistan'da 18 bin kişi “aşırılıkçı dini gruplarla bağlantısı olanlar” listesinden çıkarıldı

Özbekistan'da 18 bin kişi “aşırılıkçı dini gruplarla bağlantısı olanlar” listesinden çıkarıldı

Özbekistan'da geçen sene 18 binden fazla kişinin emniyetin hazırladığı "aşırılıkçı dini gruplarla bağlantısı olanlar" listesinden çıkarıldığı bildirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Özbekistanda 18 bin kişi “aşırılıkçı dini gruplarla bağlantısı olanlar” listesinden çıkarıldı

Özbekistan İçişleri Bakanı Polat Babacanov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev tarafından ülke anayasasının 25. yılı dolayısıyla 6 Aralık 2017'de imzalanan af kararnamesi kapsamında "işlediği suçtan pişman olan ve düzelme yolunu seçen" 2 bin 700 mahkumun affedildiğini belirtti.

2 bin 700 mahkum affedildi, 9 bin 436 mahkumun cezası hafifletildi

Babacanov, 2017'de 1932 mahkumun salıverildiğini anımsatarak bu çerçevede 9 bin 436 mahkumun da cezalarının hafifletildiğini ifade etti.

Çeşitli aşırılıkçı dini gruplara girenlerin "pişmanlık dilekçelerini" inceleme uygulamasının da başlatıldığını kaydeden Babacanov, geçen sene 18 binden fazla kişinin emniyetin hazırladığı "aşırılıkçı dini gruplarla ilişkililer" listesinden çıkarıldığını vurguladı.

Özbekistan'da aşırılıkçı dini veya yasa dışı örgütlerle ilişkisi olduğu gerekçesiyle güvenlik birimlerince hazırlanan özel listeye alınanların belirli aralıklarla ikamet ettikleri yerdeki polis karakoluna giderek yoklamadan geçmeleri gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, daha önce yaptığı bir konuşmada, listenin yeniden gözden geçirilmesini ve listede bulunanların topluma yeniden kazandırılmaları gerektiğini vurgulamıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: özbekistan, aşırılıkçı dini gruplarla bağlantısı olanlar, anayasanın 25. yılı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER