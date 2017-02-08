  • 08 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Özbekistan kalkınma stratejisine onay çıktı

Özbekistan kalkınma stratejisine onay çıktı

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, 2017-2021 döneminde ülkenin kalkınma stratejisini onayladı.

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Özbekistan kalkınma stratejisine onay çıktı

Özbekistan'da 5 yıl geçerliliğe sahip kalkınma stratejisine Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından onay kararı çıktı. Resmi gazetede yayımlanan stratejide, devlet ve toplum yapısının geliştirilmesini, hukukun üstünlüğünün tahkimi, yargı reformu, ekonomide liberalleşme, sosyal bağların güçlendirilmesi, güvenlik, uluslararası barış ve dini hoşgörünün temin edilmesini, ülkenin uluslararası etkinliğinin pekiştirilmesine yönelik karşılıklı menfaatlere dayalı ve yapıcı dış politika izlemesi öngörülüyor.

Beş etaptan oluşan stratejinin hayata geçirilmesine ilişkin Milli Komisyonun kurulması planlanıyor.

Mirziyoyev'in aralık ayında cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından hazırlanan strateji taslağı geçen ay tartışılmak üzere kamuoyuna açıklanmıştı.

Etiketler: özbekistan, kalkınma stratejisi
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