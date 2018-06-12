  • 12 HAZIRAN 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 4.589
    EURO 5.392
  • BIST 95306.98
    ALTIN 191.179
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, 226 mahkumu affetti

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, 226 mahkumu affetti

Özbekistan’da ilk kez Ramazan Bayramı dolayısıyla af ilan edildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, 226 mahkumu affetti

Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, ülke tarihinde ilk kez Ramazan Bayramı dolayısıyla mahkumların affedilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı.

Buna göre, işlediği suçtan pişmanlık duyan 226 mahkum affedilecek. Kararnameye göre, bu çerçevede 102 mahkum salıverilecek, 71 mahkum da şartlı salıverilecek, 39 mahkum ise mahkumiyet cezası diğer cezayla değiştirilmesi sonucunda serbest kalacak, 14 mahkumun ise ceza süresi azaltılacak.

Cumhurbaşkanı tarafından imzalanan kararnameye göre, affedilenlerin 40’ını 60 yaşın üstündeki kişiler, 39’unu yabancı uyruklular, 37’sini kadınlar, 51’ini ise yasadışı örgüt mensupları oluşturuyor. Kararnameyle, salıverilen mahkumların topluma uyum sağlaması ve çalışabilmesi için ilgili devlet kurumlarının gereken yardımı sağlaması da karara bağlandı.

Özbekistan'da, daha önce bağımsızlık ve anayasa günleri dolayısıyla af ilan ediliyordu.

Kaynak: AA

Etiketler: özbekistan, ramazan bayramı, af, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER