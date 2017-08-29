Otobüs ve otomobil köprüden devrildi: 14 ölü, 42 yaralı

Mısır'ın Beni Suveyf kentinde otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 14 kişinin hayatını kaybettiği, 42 kişinin yaralandığı bildirildi.

Mısır resmi ajansı MENA'da yer alan habere göre, Beni Suveyf'te bir turizm şirketine ait yolcu otobüsü, köprü üzerinde otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle iki aracın da köprüden devrildiği, olayda 14 kişinin yaşamının yitirdiği, 42 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Mısır'da 11 Ağustos'ta, Kahire-İskenderiyye seferini yapan trenin, İskenderiyye-Port Said trenine arkadan çarptığı kazada da 42 kişi ölmüş, 133 kişi yaralanmıştı.