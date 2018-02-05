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Buradasınız : » » ÖSO'nun kurtardığı Suriyeli genç örgütün uyguladığı zulmü anlattı

ÖSO'nun kurtardığı Suriyeli genç örgütün uyguladığı zulmü anlattı

Terör örgütü PYD/PKK tarafından kaçırılarak savaşmaya zorlanan Suriyeli Muhannet, teröristlerin Kürt gençlere uyguladığı baskıyı TRT Haber'e anlattı.

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Suriyeli Muhannet, Afrin'de terör örgütü PYD/PKK'nın, eline silah tutuşturup zorla örgüte kattığı bir Kürt genciydi.  Ancak o örgütün zorbalığından ve baskısından kurtulmayı başardı ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) saflarına katıldı.

Eline zorla silah vererek savaşmaya zorlandığını söyleyen Muhannet, başına gelenleri "Şeyh Massat'ta ailem öldü, oradan da Afrin'e göçtük. Teröristler sen ve abin bizimle birlikte geleceksiniz dedi ve zorla bizi aldı. Eğitime, silah kardırmaya zorlandık." sözleriyle aktardı.

Terör örgütünden kaçıp ÖSO saflarına katılan Muhannet, örgütün Kürt gençlere yaptığı zulmü anlattı:

"Telefonla ÖSO ile konuştum, ben oradan kaçıp geleceğim dedim. ÖSO da kaçmama yardımcı oldu. Kaçtım ve geldim. Silahımla kaçtım. Abim Azez'e gitmemi söyledi, o da arkamdan geldi. Nöbet kulesinden çıktık abim bana yön gösterdi öyle kaçabildik."

Muhannet'in anlattıkları teröristlerin Afrin'de sivil halka uyguladığı baskının boyutunu da gözler önüne seriyor.

"Oradaki sivil halkı kesinlikle rahat bırakmıyorlar sürekli korkutuyorlar ÖSO şöyle yapar böyle yapar sizi öldürür diye baskı yapıyorlar. Teröristler her evden illaki birilerini zorla askere alıyorlar. Erkek çocuk yok ise kız çocuğunu alıyorlar. Kız çocuğu yoksa babasını götürüyorlar, babası da yoksa anneyi götürüyorlar cepheye."

Muhannet, Suriyeli gençlere "ÖSO'dan korkmayın. Buraya gelin. Ben kaçtım geldim. Bir şey yapmıyorlar, insanları kesmiyorlar, öldürmüyorlar, çok iyi davranıyorlar." şeklinde çağrıda bulundu.

Suriyeli Muhannet artık ÖSO saflarında, kendisine zorla silah veren YPG/PYD/PKK'ya karşı mücadele ediyor.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Özgür Suriye Ordusu, Terör örgütü PYD/PKK/YPG, zeytin dalı, Zeytin Dalı Harekatı, kürt gençler, suriye, afrin
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