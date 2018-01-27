ÖSO'nun arkasındaki destek gücü: Yerel polisler

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak amacıyla terör örgütleri PYD/YPG ve DEAŞ'a yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı sürüyor.

Mehmetçikle yeri geldiğinde omuz omuza savaşan, kara harekatının da önemli parçası olan ÖSO güçleri, özellikle kış şartlarının tüm olumsuzluklarına rağmen gece gündüz görev yapıyor.

ÖSO ekiplerinin görev aldığı coğrafyada arkalarında ise "gizli kahramanlar" olarak "yerel polisler" bulunuyor.

Fırat Kalkanı Harekatı'nın hemen ardından eğitilen ve Cerablus, Bab, Azez gibi Fırat Kalkanı bölgesindeki yerleşimlerde göreve başlayan yerel polis güçleri, operasyonun başarıyla sürdürülmesine katkı sağlıyor.

Afrin bölgesine giden askerlerin geçiş güzergahları boyunca 7 gün 24 saat nöbet tutan yerel polisler, bir yandan şehirdeki asayiş ve düzeni sağlarken diğer taraftan da ÖSO güçlerinin en büyük gücü ve destekçisi olarak hareket ediyor.

ÖSO güçlerinin geçiş güzergahı boyunca önlem alan yerel polis teşkilatı, aynı zamanda Azez gibi kentlerde olası sızmalara karşı da halkın can ve mal güvenliğini koruyor.

"PYD'den de PKK'dan da korkumuz yok"

Azez'de görev yapan yerel polislerden Hamza Dik, özgürlük için verilen mücadeleye katkı sağladıklarını söyledi.

Dik, Türkiye ve Suriye halkının silahlı gücünün daha fazla alanı özgürleştireceği ve insanlara rahat nefes aldıracağını düşünüyor.

"PYD'den de PKK'dan da bir korkumuz yok, Türkiye yanımızda. Allah'ın izniyle bunu başaracağız. Bunun için de Allah bize yardımcı olacak. Gireceğiz ve istediğimiz yerleri kurtaracağız."

Polislerden Ali Yasin de gururlu bir görev yürüttüklerini, Suriye halkına özgürlüğün gelmesine katkı sağlamanın kendileri adına sevindirici olduğunu aktardı.

Kaynak: AA