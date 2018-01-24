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Buradasınız : » » ÖSO tüm zorlukları özgür Afrin için aşıyor

ÖSO tüm zorlukları özgür Afrin için aşıyor

TSK tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan ÖSO güçleri, kış şartlarına rağmen tüm güçlükleri teker teker aşarak mücadelelerine kararlılıkla devam ediyor.

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ÖSO tüm zorlukları özgür Afrin için aşıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak maksadıyla Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD/-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütlerinin baskı ve zulmünden kurtarmak üzere düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk gününden itibaren canla başla çalışan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin Afrin'deki terör hedeflerine yolculuğu görüntülendi.

Sınır hattına ve belirli bir yere kadar araçlarla giden ÖSO güçleri, daha sonra zorlu kış şartlarında kendi imkanlarıyla ilerlemeye çalışıyor. Yoğun sis ve yer yer yağmur altında saatlerce yürüyen ÖSO askerleri, araçların kış şartları nedeniyle gidemediği noktalarda silah ve mühimmat gibi teçhizatları sırtlarında taşıyor.

Neredeyse dizlerine kadar çamura batan ÖSO güçleri, ayakta durmanın bile zor olduğu ortamlarda kararlılıkla yollarına devam ediyor. Cepheye ulaştıklarında nöbetlerine devam eden askerler, zaman zaman yapılan taciz ateşlerine de anında karşılık verip, hudut güvenliğine katkı sağlıyor.

En büyük arzuları "özgür Suriye"

Tüm zorluklara rağmen yüzlerinde gülümseme eksik olmayan askerlerin yüksek yaşam enerjisi de dikkati çekiyor. Yolculuk sırasında zaman zaman kaya diplerinde arkadaşları nöbet tutarken dinlenen askerlerin en büyük arzusu, Suriye'nin tamamına özgürlük ve rahatça yaşam hakkı sağlayabilmek.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda olduğu gibi Zeytin Dalı Harekatı'nda da görev alan ÖSO'nun 23. Tümen Komutanı Ebu Hamşe, harekatın tüm hızıyla sürdüğünü söyledi.

Bölge halkına zulmeden ayrıca dost ve kardeş gördükleri Türkiye'ye zarar veren terör örgütü PYD/YPG'yi Afrin topraklarından temizlemeye çalıştıklarını anlatan Hamşe, en kısa sürede bu hedeflerine kararlılıkla ulaşacaklarını vurguladı.

Suriye'deki mazlumlar için Türkiye'nin yaptıklarının unutulamayacağına işaret eden Hamşe, "Teröristleri bu topraklardan temizlemek için koşullar önemli değil. Bu topraklar gerçek sahibine gelecek. Kış olması biraz şartları zorlaştırabilir ama bizim için fark etmez. Biz Allah yolunda insanlık için çaba gösteriyoruz. Zoru veren Allah, gücünü ve kuvvetini de bize veriyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: özgür Suriye, OSÖ, afrin
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