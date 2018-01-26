ÖSO saflarında mücadele eden askerler TRT Haber'e konuştu

Çaresizlik, zulüm, baskı sonucu binlerce kişi, PYD/PKK'lı teröristlerin tehdidi karşısında göç etmek zorunda kaldı.

Zorlu kış şartlarında çadırda kalan aileler için yaşam çok zor.

Zeytin Dalı Harekatı, terör örgütü PKK/PYD'nin zulmünden kaçan binlerce Suriyeli için belki de yeni bir hayatın başlangıcı olacak. İşte bunlardan biri de PKK'nın zulmünden kaçan Tel Rıfatlılar.

Tel Rıfat'tan kaçıp Azez kırsalındaki toplanma merkezine sığınan siviller, umutla evlerine dönecekleri günü bekliyor.

"Kürtlerle Türkler kardeş ve Müslüman'dır"

Terör örgütü PKK/PYD'ye karşı, ÖSO saflarında mücadele eden Kürt kökenli askerler, TRT Haber'e şunları söyledi:

"PYD, Kürt çocuklarını zorla okuldan alıyor, cepheye götürüyor. PYD halkımızı, biz Kürtleri öldürüyor.Teröristlerin önlerine kalkan olarak koyuyor. Kadınları zorla evlerinden alıyor cepheye götürüyor. Ben Kürt oğlu Kürdüm ama önce Suriyeliyim. Kürt, Arap, Türkmen hepimiz kardeşiz. Türkiye'yi ve Kürtleri çok seviyoruz, çünkü teröristlerle savaşta yanımızda duruyor. Türkiye, Suriye halkı ile beraberdir. PYD emirleri PKK'dan alıyor. Kürtlerle Türkler kardeş ve Müslüman'dır. PKK/PYD ise emirleri İsrail ve Amerika'dan alıyor. PYD Müslümanlara ihanet ediyor."

Türk askerini çok sevdiğini söyleyen ve teröristlere karşı omuz omuza mücadele verdiklerini belirten ÖSO askeri göğsünde Türk bayrağı taşıyor.

Kaynak: TRT Haber