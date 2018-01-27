  • 27 OCAK 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.754
    EURO 4.663
  • BIST 120701.92
    ALTIN 162.789
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » ÖSO birlikleri yöre halkının ihtiyaçları için seferber oldu

ÖSO birlikleri yöre halkının ihtiyaçları için seferber oldu

Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı kararlılıkla devam ediyor. Harekat devam ederken bölgede yaşayan yöre halkı da unutulmuyor.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült

Özgür Suriye Ordusu birlikleri Afrin yakınlarında yaşayan yöre halkının ihtiyaçları için seferber oldu.

Gıdadan, giyeceğe birçok ihtiyaçları gideriliyor. Genci yaşlısı ayrı ayrı düşünülüyor, hepsinin ihtiyacı karşılanıyor.

Köylülerin ihtiyaçları ve sıkıntıları not ediliyor

Teröristlerden temizlenen köyleri ziyaret eden ÖSO mensupları köylüleri bir bir dinliyor.

İhtiyaçlar not ediliyor, sıkıntılar giderilmeyi çalışılıyor.

Zeytin Dalı Harekatı'nda sivillerin zarar görmemesi için olağanüstü gayret gösteren Mehmetçik ve ÖSO birlikleri yıllardır terör örgütünün baskısı altında yaşayan kadın, erkek, yaşlı, çocuk herkese şefkatle yaklaşıyor.

Yöre halkına gıda, giyecek ve ilaç yardımı yapılıyor.

Yardımlar yapılırken zaman zaman duygusal anlar da yaşanıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, OSÖ, afrin
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER