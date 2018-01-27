ÖSO birlikleri yöre halkının ihtiyaçları için seferber oldu

Özgür Suriye Ordusu birlikleri Afrin yakınlarında yaşayan yöre halkının ihtiyaçları için seferber oldu.

Gıdadan, giyeceğe birçok ihtiyaçları gideriliyor. Genci yaşlısı ayrı ayrı düşünülüyor, hepsinin ihtiyacı karşılanıyor.

Köylülerin ihtiyaçları ve sıkıntıları not ediliyor

Teröristlerden temizlenen köyleri ziyaret eden ÖSO mensupları köylüleri bir bir dinliyor.

İhtiyaçlar not ediliyor, sıkıntılar giderilmeyi çalışılıyor.

Zeytin Dalı Harekatı'nda sivillerin zarar görmemesi için olağanüstü gayret gösteren Mehmetçik ve ÖSO birlikleri yıllardır terör örgütünün baskısı altında yaşayan kadın, erkek, yaşlı, çocuk herkese şefkatle yaklaşıyor.

Yöre halkına gıda, giyecek ve ilaç yardımı yapılıyor.

Yardımlar yapılırken zaman zaman duygusal anlar da yaşanıyor.

Kaynak: AA