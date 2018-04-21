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Buradasınız : » » Oscar ödüllü Natalie Portman, İsrail'in ödülünü reddetti

Oscar ödüllü Natalie Portman, İsrail'in ödülünü reddetti

İsrailli Genesis Prize Vakfı'nın her yıl sahasındaki başarısına göre bir Yahudi’ye verdiği 1 milyon dolarlık ödüle layık görülen Oscar ödüllü Natalie Portman, ödülü reddetti.

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Oscar ödüllü Natalie Portman, İsrailin ödülünü reddetti

Natalie Portman'ın kararı İsrail'de tepkiye yol açtı. Konu ile ilgili açıklama yapan Portman, "Katılmamayı tercih ettim, çünkü törende bir konuşma yapacak olan Benjamin Netanyahu 'yı desteklemeyi istemedim. Dünyadaki birçok İsrailli ve Yahudi gibi, İsrail'deki liderliği ve tüm ulusu boykot etmek istemeden eleştirebilirim” dedi.

Portman ayrıca "İsrail tam olarak 70 yıl önce mülteciler için bir sığınak olarak kuruldu. Ancak, İsrail'in kötü davranışları, Yahudi değerlerime uygun değil. Çünkü İsrail'i önemsiyorum, şiddete, yolsuzluğa, eşitsizliğe ve gücün kötüye kullanılmasına karşı durmalıyım” dedi.

Portman, daha önce Netanyahu’ya karşı olduğunu ve yeniden seçilmesine üzüldüğünü söylemişti.

Kaynak: Reuters

Etiketler: oscar, ödül, Natalie Portman, israil, Genesis Prize Vakfı
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