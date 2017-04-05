Örümcek tarafından ısırılan adam bacaklarını kaybetti

Stawell Times’da yer alan habere göre, hafta sonunda Melbourne’dan Victoria eyaletinin Birchip kasabasına akrabalarını ziyarete giden Terry Pareja beyaz kuyruklu örümcek tarafından sağ bacağından ısırıldı. Bacağının şişmesi üzerine durumu fark eden Pareja, kasabada hafta sonu doktor olmadığı için pazartesi gününe kadar beklemek zorunda kaldı.

Daha sonra aile doktoruna görünen ve Horsham Wimmera Belediye Hastanesine kaldırılan Pareja’nın enfeksiyon kapan sağ bacağının kesildiği bildirildi. Diğer bacağının da enfeksiyondan etkilenmesi üzerine ambulans uçakla Melbourne Alfred Hastanesi'ne kaldırılan Pareja’nın sol bacağı da kesildi. Yaklaşık bir aydır hastanede tedavi altında olan Pareja’nın durumun stabil olduğu belirtildi.

Pareja’nın kız kardeşi Raquel Ogleby, eğer enfeksiyon kontrol altına alınmazsa kardeşinin bacaklarından sonra iki kolunu da kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

Özellikle yaz aylarında görülen beyaz kuyruklu örümcek sokması belirtileri arasında şişme, kaşıntı, ciltte renk değişikliği, bazı durumlarda kusma ve bulantı görülüyor.

