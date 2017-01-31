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'Örümcek Adam' lakaplı şüphelinin yargısına başlandı

Paris Modern Sanat Galerisi'nden 100 milyon avro değerinde eser çalmakla suçlanan 'Örümcek Adam' lakaplı zanlının yargısı başladı.

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Örümcek Adam lakaplı şüphelinin yargısına başlandı

Paris'te yüksek binalara tırmanarak hırsızlık yaptığı iddiasıyla "Örümcek Adam" lakabıyla tanınan zanlının, Modern Sanat Galerisi'ndeki ünlü ressamlara ait tabloların çalınmasına ilişkin davada yargılanmasına başlandı.

Paris'te hakim karşısına çıkan Vjeran T. (49), kendisini takip eden gazetecilere, "Kim olduğumu sorarsanız, ben Arsene Lupin’im." dedi.

Vjeran T, Pablo Picasso, Henri Matisse, Georges Braque, Amedeo Modigliani ve Ferdinand Leger gibi ünlü ressamların eserlerini 2010 yılında Paris'teki Modern Sanat Galerisi'nden çalmakla suçlanıyor.

Çalınan tabloların değeri 100 milyon avro

Çalınan tabloların mali değerinin 100 milyon avro civarında olduğu tahmin ediliyor. Yüksek ve ulaşılmaz binalara tırmanmasıyla bilinen dağcılık uzmanı zanlı, bu özelliği nedeniyle kamuoyunda "Örümcek Adam" olarak tanınıyor.

Fransız polisi, şüpheliyi yakalamasına rağmen çalınan tablolara ulaşamamış, Vjeran T. ifadesinde tabloların çalınması için sipariş verenleri tanımadığını iddia etmişti. "Örümcek Adam"ın, müzenin alarm sisteminin arızalı olmasından faydalanarak binaya tırmanıp hırsızlığı gerçekleştirdiği öne sürülmüştü.

14 hırsızlıktan sabıkası bulunan Vjeran T. hakkında 20 yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.

Vjeran T. ile suç ortağı oldukları iddiasıyla Jean-Michel C. ve Yonathan B. de yargılanıyor.

Etiketler: Paris, örümcek adam, modern sanat galerisi, hırsız
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